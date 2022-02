Soccorritori hanno estratto il piccolo Rayan. Ma subito è morto (Di domenica 6 febbraio 2022) I Soccorritori hanno estratto vivo il piccolo Rayan dal pozzo in cui era precipitato 5 giorni fa vicino a casa sua, in una cittadina settentrionale del Marocco. Ma subito dopo una nota ufficiale delle autorità della Casa Reale del Marocco ha comunicato che il piccolo Rayan è morto. video width="576" height="1024" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/marouane.officiel7-7060252147442552065.mp4"/videoI Soccorritori da giorni al lavoro hanno cercato di raggiungere il bambino caduto martedì scorso in un pozzo profondo 32 metri. Dopo aver scavato accanto al pozzo, si è proceduto orizzontalmente per arrivare con un tunnel alla cavità dove si trovava Rayan. Una vicenda ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022) Ivivo ildal pozzo in cui era precipitato 5 giorni fa vicino a casa sua, in una cittadina settentrionale del Marocco. Madopo una nota ufficiale delle autorità della Casa Reale del Marocco ha comunicato che il. video width="576" height="1024" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/marouane.officiel7-7060252147442552065.mp4"/videoIda giorni al lavorocercato di raggiungere il bambino caduto martedì scorso in un pozzo profondo 32 metri. Dopo aver scavato accanto al pozzo, si è proceduto orizzontalmente per arrivare con un tunnel alla cavità dove si trovava. Una vicenda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | I soccorritori hanno portato il piccolo Rayan fuori dal pozzo, dove era caduto martedì scorso - Agenzia_Italia : ?? I soccorritori hanno raggiunto #RAYAN, il bambino non ha ferite gravi ?? - Agenzia_Ansa : Rayan è stato portato in elisoccorso nell'ospedale più vicino. Le autorità non hanno fornito finora alcuna informaz… - giudefilippi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | I soccorritori hanno portato il piccolo Rayan fuori dal pozzo, dove era caduto martedì scorso - ovidiobaraldini : RT @GiovanniToti: Addio #Rayan, avevamo sperato in un miracolo ma, come 41 anni fa con Alfredino, purtroppo non c'è stato. Il mondo ti pian… -