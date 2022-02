Sanremo ’22: le pagelle della 4a serata. (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo ’22 è dedicata alle cover. Vediamo quali brani hanno scelto i big in gara e come li hanno interpretati. Noemi Apre lei la quarta serata di questo Sanremo ’22. È carica a pallettoni e ce lo dimostra. Duetta col pianoforte e ci mette tutto lo stile che ha e che non è poco. La sua “You make me feel” è un matrimonio tra blues e rock e Noemi è una tigre rouge. Quando sale con la voce graffia il tetto del teatro e se le premesse sono queste, la serata sarà una bomba. Voto 8. Giovanni Truppi, Vinicio Capossela & Mauro Pagani Qui il livello è altissimo. Oltre ad avere sul palco due talentuosi esponenti del cantautorato italiano e un membro della PFM, c’è l’enorme ombra di Fabrizio De André che aleggia sul palco dell’Ariston. La canzone, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) La quartadel Festival di’22 è dedicata alle cover. Vediamo quali brani hanno scelto i big in gara e come li hanno interpretati. Noemi Apre lei la quartadi questo’22. È carica a pallettoni e ce lo dimostra. Duetta col pianoforte e ci mette tutto lo stile che ha e che non è poco. La sua “You make me feel” è un matrimonio tra blues e rock e Noemi è una tigre rouge. Quando sale con la voce graffia il tetto del teatro e se le premesse sono queste, lasarà una bomba. Voto 8. Giovanni Truppi, Vinicio Capossela & Mauro Pagani Qui il livello è altissimo. Oltre ad avere sul palco due talentuosi esponenti del cantautorato italiano e un membroPFM, c’è l’enorme ombra di Fabrizio De André che aleggia sul palco dell’Ariston. La canzone, ...

