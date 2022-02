Sanremo 2022, la lezione di Blanco e Mahmood ai “polemisti”: “Dire che a Gianni Morandi serve una mano è una cazzat*. Hanno vinto per l’esibizione fig*” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Jovanotti e Morandi Hanno spaccato e Dire che a Gianni serve una mano è una cazzata. Che gli devi Dire? Sono intoccabili, due mostri sacri! Morandi ha vinto l’esibizione perché è stata figa”. Così Blanco e Mahmood in conferenza stampa. Perché si sa, ora arriveranno le prevedibili polemiche: Morandi è stato aiutato da Jovanotti? Sì, probabilmente. Ma Lorenzo Cherubini è l’autore del pezzo Gianni che porta in gara. Quindi, Morandi “si è aiutato da solo” scegliendo di cantarlo e probabilmente sapendo che Jova avrebbe potuto “farsi vivo”. I polemisti diranno, è photoshop. No scusate. Rifacciamo. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Jovanotti espaccato eche aunaè una cazzata. Che gli devi? Sono intoccabili, due mostri sacri!haperché è stata figa”. Cosìin conferenza stampa. Perché si sa, ora arriveranno le prevedibili polemiche:è stato aiutato da Jovanotti? Sì, probabilmente. Ma Lorenzo Cherubini è l’autore del pezzoche porta in gara. Quindi,“si è aiutato da solo” scegliendo di cantarlo e probabilmente sapendo che Jova avrebbe potuto “farsi vivo”. Idiranno, è photoshop. No scusate. Rifacciamo. I ...

