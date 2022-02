Sanremo 2022, 10 domande a Michele Bravi (Di sabato 5 febbraio 2022) Abbiamo incontrato il cantante in gara al 72esimo Festival di Sanremo. In gara con Inverno dei fiori. La nostra video intervista Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Abbiamo incontrato il cantante in gara al 72esimo Festival di. In gara con Inverno dei fiori. La nostra video intervista

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - gamga2 : RT @scapin_emanuela: @mengonimarco E tu lo sarai ancora di più con la tua splendida voce e la tua grande umiltà. Sanremo 2013 la tua rinasc… - ESCvideos : Iva Zanicchi - Voglio amarti (Sanremo 2022 Final) -