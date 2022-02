Roma-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Genoa, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto all’Olimpico per lo scontro che i giallorossi devono vincere a tutti i costi contro una squadra in grandissima difficoltà come quella del Grifone, alla disperata ricerca di punti salvezza. Chi riuscirà a vincere? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di sabato 5 febbraio. Roma-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventiquattresima giornata di. Tutto pronto all’Olimpico per lo scontro che i giallorossi devono vincere a tutti i costi contro una squadra in grandissima difficoltà come quella del Grifone, alla disperata ricerca di punti salvezza. Chi riuscirà a vincere? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di sabato 5 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - OfficialASRoma : ??? Se sarai a #RomaGenoa: ?? Scarica il wallet AstraX ?? Crea il tuo account ?? Superati i tornelli cerca il punto di… - SkySport : Roma-Genoa, Mourinho: 'Pellegrini out, Zaniolo resta almeno fino al 2024' #SkySport #RomaGenoa #Mourinho… - skudeto911 : RT @DigitalBitsOrg: Uncharted con #DigitalBits e Totti. Partecipa e Vinci: Sarò con un ospite a sorpresa alla prima di #UnchartedILFILM a… - biluesportpl : ??Serie A 11:00?? Roma vs Genoa 14:00?? Inter vs Milan 16:45?? Fiorentina vs Lazio -