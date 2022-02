Roma, ancora violenze tra minorenni: maxirissa e paura nel quartiere Centocelle (Di sabato 5 febbraio 2022) Continua il clima di paura anche ieri sera in Piazza delle Gardenie, nel cuore del quartiere Centocelle a Roma, dove l'ennesima maxi rissa tra adolescenti ha creato scompiglio nella nota zona della ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Continua il clima dianche ieri sera in Piazza delle Gardenie, nel cuore del, dove l'ennesima maxi rissa tra adolescenti ha creato scompiglio nella nota zona della ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Diciamo che ora è ancora più chiaro come arrivarono a candidare Michetti a sindaco di Roma - mammasi68 : RT @lllll66099563: In questo momento in cui draghi è debolissimo e si sta ancora leccando le ferite della mancata elezione al Quirinale, un… - phildancefc : RT @lllll66099563: In questo momento in cui draghi è debolissimo e si sta ancora leccando le ferite della mancata elezione al Quirinale, un… - marioma33117900 : RT @lllll66099563: In questo momento in cui draghi è debolissimo e si sta ancora leccando le ferite della mancata elezione al Quirinale, un… - Carla78501510 : RT @lllll66099563: In questo momento in cui draghi è debolissimo e si sta ancora leccando le ferite della mancata elezione al Quirinale, un… -