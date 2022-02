Regine degli insetti: la loro longevità spiegata dalla scienza (Di sabato 5 febbraio 2022) Vi siete mai domandati per quale meccanismo biologico le Regine degli insetti riescono a vivere di più? Insomma, come fanno le Regine delle api, delle termiti e delle formiche a violare le leggi dell’invecchiamento? Una colonia di termiti (wikipedia) – curiosauro.itLa longevità delle Regine spiegata dalla scienza Le Regine sono al vertice di complesse strutture sociali di colonie di insetti. Lo vediamo nelle api, nelle formiche e nelle termiti. Talvolta questi individui riescono a sopravvivere per anni, anche decenni, nonostante i membri delle loro colonie, le operaie, muoiano nel giro di pochi mesi. Eppure la vita della regina non è facile: deve lottare per imporsi, resistere ad ... Leggi su curiosauro (Di sabato 5 febbraio 2022) Vi siete mai domandati per quale meccanismo biologico leriescono a vivere di più? Insomma, come fanno ledelle api, delle termiti e delle formiche a violare le leggi dell’invecchiamento? Una colonia di termiti (wikipedia) – curiosauro.itLadelleLesono al vertice di complesse strutture sociali di colonie di. Lo vediamo nelle api, nelle formiche e nelle termiti. Talvolta questi individui riescono a sopravvivere per anni, anche decenni, nonostante i membri dellecolonie, le operaie, muoiano nel giro di pochi mesi. Eppure la vita della regina non è facile: deve lottare per imporsi, resistere ad ...

Advertising

zazoomblog : Regine degli insetti: la loro longevità spiegata dalla scienza - #Regine #degli #insetti: #longevità - CharlieDB : @Giorgia @elisatoffoli Le due Regine?? degli anni miei. Quando piccola luce, il canto, luminosa e fiera, nasceva, dentro me. - EmanueleDiRocco : RT @SimoJeanP: Queste due regine ultime in classifica che questa estate metteranno la fessa sopra i cadaveri delle canzoni degli altri per… - Tony969696 : RT @SimoJeanP: Queste due regine ultime in classifica che questa estate metteranno la fessa sopra i cadaveri delle canzoni degli altri per… - SimoJeanP : Queste due regine ultime in classifica che questa estate metteranno la fessa sopra i cadaveri delle canzoni degli a… -