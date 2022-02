Radio Deejay compie quarant’anni | l’età della maturità

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nella seconda metà degli anni Novanta dopo pranzo ascoltavo quasi sempre ilTime di Albertino con il fondamentale trittico di supporto Fargetta-Molella-Prezioso, e nelle altre oregiornata finivo un dottorato in Letteratura italiana occupandomi tra l’altro di critica letteraria italiana del secondo Novecento e leggendo Contini, Baldacci, Mengaldo, Garboli, e ricordo di non essermi neanche stupito tanto quando una sera un po’ prima del Tg2 capitai per caso su una puntata di un programma che s’intitolava I fanatici del libro in cui il conduttore, Albertino delTime, giubbotto di pelle nero e capelli lunghi fino alle spalle, intervistava Cesare Garboli, del quale avevo appena letto il libro forse più bello, Trenta poesie famigliari di Giovanni Pascoli. Erano anni così. O forse, meglio: sono stati, sono anni così a ...

