Proteste dell’Inter per il contatto Giroud-Sanchez | il tecnico Inzaghi | “spallata evidente” VIDEO

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il Milan ha vinto in rimonta il derby di Milano, la doppietta diha permesso di ribaltare l’iniziale vantaggio di Perisic. Ai microfoni di DAZN ha parlato Simoneper il gol del pareggio. “Questo è il calcio. Abbiamo dominato in lungo e in largo. É normale che c’è delusione. Il derby è importante e l’abbiamo perso in modo immeritato. Avremmo dovuto gestire come i primi 70 minuti, in cui abbiamo dominato. Per quello creato e visto non dovevamo essere solo sull’1-0. Perisic ha avuto un indurimento al polpaccio, poi c’è stato il cambio di Calhanoglu a 18 minuti dalla fine, perchè aveva speso tantissimo. Abbiamo avuto tre giocatori provenienti dal Sud America”. “Ma non è questo il problema: dovevamo chiudere prima il match. Anche se probabilmente il goal del Milan è viziato da una...