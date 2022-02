Prato San Siro al 95%, perfetto tra due settimane (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Prato di San Siro all’esame derby dopo la rizollatura Sono terminati i lavori di rizollatura del Prato di San Siro effettuati durante la pausa per le Nazionali in modo da permettere ad Inter e Milan di avere a disposizione un terreno di gioco in buone condizione in vista dei prossimi impegni. “Ci sono voluti 13 giorni di lavori e un investimento da mezzo milione di euro, fatto da M-I Stadio, per consentire a Inter e Milan di esibirsi su un palcoscenico all’altezza… della Scala del calcio”, riporta il Corriere dello Sport. Nonostante i lavori appena compiuti il terreno non sarà al 100% della condizione, ma quasi: è al 95%. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Ildi Sanall’esame derby dopo la rizollatura Sono terminati i lavori di rizollatura deldi Saneffettuati durante la pausa per le Nazionali in modo da permettere ad Inter e Milan di avere a disposizione un terreno di gioco in buone condizione in vista dei prossimi impegni. “Ci sono voluti 13 giorni di lavori e un investimento da mezzo milione di euro, fatto da M-I Stadio, per consentire a Inter e Milan di esibirsi su un palcoscenico all’altezza… della Scala del calcio”, riporta il Corriere dello Sport. Nonostante i lavori appena compiuti il terreno non sarà al 100% della condizione, ma quasi: è al 95%. L'articolo proviene da intermagazine.

