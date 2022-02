Omicidio Rosa Alfieri, il gip convalida il fermo dell’assassino (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip di Napoli Nord ha convalidato il decreto di fermo emesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D’Ambra, accusato di avere assassinato la 23enne Rosa Alfieri a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio. Il giudice ha anche disposto la custodia cautelare in carcere per Omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip di Napoli Nord hato il decreto diemesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D’Ambra, accusato di avere assassinato la 23ennea Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio. Il giudice ha anche disposto la custodia cautelare in carcere pervolontario aggravato dai futili motivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Omicidio Rosa Alfieri, il gip convalida il fermo dell'assassino ** - occhio_notizie : Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: resta in carcere Elpidio D'Ambra - anteprima24 : ** #Omicidio Rosa Alfieri, D'Ambra confessa anche al #Giudice: 'Ho sentito delle voci e l'ho strangolata' **… - ainola6868 : RT @EugenioCardi: Maledetto assassino ?? Omicidio Rosa Alfieri, Elpidio D’Ambra: «Ho comprato droga per dimenticare di averla ammazzata» ht… - pointofnews : #omicidio #rosa #alfieri, la ‘confessione’ di #elpidio: 'Non ero in me, comprato cocaina per dimenticare' . Leggi… -