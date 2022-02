Marocco, corsa contro il tempo per salvare il piccolo Ryan (Di sabato 5 febbraio 2022) Il bambino di 5 anni è caduto martedì in un pozzo: i soccorritori stanno scavando un tunnel parallelo Leggi su quotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Il bambino di 5 anni è caduto martedì in un pozzo: i soccorritori stanno scavando un tunnel parallelo

Advertising

Avvenire_Nei : Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan - PatCisla : RT @Avvenire_Nei: Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan - Eventus_docet : RT @UnioneSarda: #Marocco Corsa contro il tempo per salvare #Ryan, il bimbo precipitato nel pozzo - UnioneSarda : #Marocco Corsa contro il tempo per salvare #Ryan, il bimbo precipitato nel pozzo - patriziacpepe1 : RT @Avvenire_Nei: Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan -