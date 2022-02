M5s | Di Maio annuncia | Lascio il comitato di garanzia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 febbraio 2022) “Continuo a pensare che sia fondamentale confrontarsi dentro il Movimento, perché il Movimento è casa nostra, ed è fondamentale ascoltare le tante voci esistenti, e mai reprimerle. Mi rendo conto che per esprimere queste idee, seppur in maniera propositiva e costruttiva, non posso ricoprire ruoli diall’interno del Movimento. Non lo ritengo corretto. Per questo motivo, ho deciso di dimettermi da presidente e membro deldidel MoVimento 5 Stelle“. Così Luigi Diin una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. “Sono state giornate intense. L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della Repubblica per i successivi sette anni. Dopo ...