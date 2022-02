LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga fra cui Boaro, gruppo a 3’10” (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Corridori che hanno oltrepassato la città di Elche e ormai sono quasi sulla costa che li porterà verso Torrevieja. 15.50 Siamo a tre ore di corsa e sono stati percorsi quasi 125 chilometri per una media che si attesta attorno ai 41 chilometri orari. 15.47 Il gruppo ha ricucito una ventina di secondi rispetto ai battistrada e si trova adesso a 3’10”. 15.44 Il prossimo (ed unico) traguardo volante di oggi sarà all’ingresso nel circuito di Torrevieja. 15.41 Ancora nessuno spagnolo ha vinto una tappa quest’anno: nella passata stagione fu Enric Mas a tenere alta la bandiera iberica grazie al sigillo nella terza tappa. 15.38 Questi cinque uomini hanno 3’30” di vantaggio sul ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Corridori che hanno oltrepassato la città di Elche e ormai sono quasi sulla costa che li porterà verso Torrevieja. 15.50 Siamo a tre ore di corsa e sono stati percorsi quasi 125 chilometri per una media che si attesta attorno ai 41 chilometri orari. 15.47 Ilha ricucito una ventina di secondi rispetto ai battistrada e si trova adesso a”. 15.44 Il prossimo (ed unico) traguardo volante disarà all’ingresso nel circuito di Torrevieja. 15.41 Ancora nessuno spagnolo ha vinto unaquest’anno: nella passata stagione fu Enric Mas a tenere alta la bandiera iberica grazie al sigillo nella terza. 15.38 Questihanno 3’30” di vantaggio sul ...

