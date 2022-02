Le multe da 100 euro per 1,5 milioni di italiani arrivano a casa, ma non subito (Di sabato 5 febbraio 2022) Dal primo febbraio è scattato l'obbligo vaccinale per gli over 50, e con esso è entrato in azione il meccanismo che prevede una... Leggi su today (Di sabato 5 febbraio 2022) Dal primo febbraio è scattato l'obbligo vaccinale per gli over 50, e con esso è entrato in azione il meccanismo che prevede una...

Advertising

DigennalL : Fossero intelligenti capirebbero che farlo tutti risolve il problema.. se 100 persone fumano sotto un cartello viet… - xxEgo : RT @gallina_di: Vademecum avv di primio.pdf - Google Drive ?? QUINDI LE DELEGHE PUR SCRITTE DEI DATORI DI LAVORO A DIPENDENTI PER IL CONTRO… - Sbrn65 : RT @gallina_di: Vademecum avv di primio.pdf - Google Drive ?? QUINDI LE DELEGHE PUR SCRITTE DEI DATORI DI LAVORO A DIPENDENTI PER IL CONTRO… - gallina_di : Vademecum avv di primio.pdf - Google Drive ?? QUINDI LE DELEGHE PUR SCRITTE DEI DATORI DI LAVORO A DIPENDENTI PER I… - Nixnives1 : Qualcuno mi spiega perché è illegale? E perché a loro fanno le multe a tutti (con l'esercito schierato) e ad altri,… -