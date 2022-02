Lazio | le pagelle di CM | Milinkovic e Immobile infiniti | Zaccagni cresce Lazzari non si conferma

(Di domenica 6 febbraio 2022) Fiorentina-0-3 Strakosha 6: Reattivo su Cabral al 20’, mai impegnato o quasi per il resto della partita.5,5: Premiato per...

Cataldi 6,5 : La manovra dellasubisce un'accelerata, e il merito è tutto del mai troppo considerato regista. Ottima prova) Luis Alberto 6,5 : Si prodiga in coperture che un tempo assolutamente ...Proprio lui sbaglia e innesca un contropiede pericolosissimo della, se non altro rimedia mettendo il pallone in corner dopo la parata di Terracciano. La Fiorentina alla fine si sbilancia, lui ...Sarri lo toglie dopo l’ammonizione per evitare guai più grossi, la Lazio da lì prende il sopravvento. (dal 24’ s.t. Hysaj 6: Bene l’ingresso e la partecipazione alla manovra, forse non è un caso se la ...SERIE A - Grande vittoria della Lazio sul campo della Fiorentina. Gli uomini di Maurizio Sarri sbancano il Franchi con tre reti nel secondo tempo: a segno Milinkovic-Savic e Immobile, prima ...