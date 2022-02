Italiani in gara Olimpiadi 6 febbraio: programma, orari, tv e streaming. Tutte le finali (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo i 6 titoli distribuiti nella prima giornata di finali, domani, domenica 6 febbraio, si assegneranno altri 7 ori nella XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali, in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Di seguito gare e finali della quinta giornata della rassegna e tutti gli Italiani impegnati. Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali domenica 6 febbraio Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO E ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo i 6 titoli distribuiti nella prima giornata di, domani, domenica 6, si assegneranno altri 7 ori nella XXIV edizione delleInvernali, in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Di seguito gare edella quinta giornata della rassegna e tutti gliimpegnati.Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali domenica 6LeInvernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con logratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO E ...

Advertising

matteosalvinimi : Buona fortuna ai 118 atleti italiani in gara alle Olimpiadi invernali di #Pechino2022: forza Azzurri ????… - LegaSalvini : #Salvini: Buona fortuna ai 118 atleti italiani in gara alle Olimpiadi invernali di #Pechino2022: forza Azzurri ???? - Stefaniacasp : RT @LegaSalvini: #Salvini: Buona fortuna ai 118 atleti italiani in gara alle Olimpiadi invernali di #Pechino2022: forza Azzurri ???? https://… - Frat_Olimpica : #Beijing2022 | #Beijing2022WinterOlympics Programma olimpico di domani con gli italiani in gara! Vi aspettiamo su… - azzurridigloria : ??OLIMPIADIPECHINO 2022, IL PROGRAMMA DI DOMANI?? Ecco gli italiani di @fisg_it e @ItaliaTeam_it che saranno in gar… -