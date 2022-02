Isfoa | Laurea HC per Nicola Giampaolo | postulatore presso la Santa Sede

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 5 febbraio 2022) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha deliberato il conferimento al candidatodel Diploma diHonoris Causa in Economia e Gestione dei Beni Culturali.e membro delle figure concernenti le Cause dei Santilaal Dicastero della Congregazione delle Cause dei Santi ei Tribunali Ecclesiastici e dell’ Arcidiocesi di Napoli. È altresì Ambasciatore di Pace per i Rapporti con la. Nel 2019 fu nominato, tramite conferma e ratifica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, componente della Commissione Unificata Stato- Regioni in rappresentanza dell’ANCI (Associazione ...