Irama riporta Gianluca Grignani a Sanremo, Amadeus: “Torna più spesso” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il cantautore milanese vittima di un vergognoso tiro al bersaglio Alcuni internauti lo hanno irriso per i suoi problemi personali Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 5 febbraio 2022) Il cantautore milanese vittima di un vergognoso tiro al bersaglio Alcuni internauti lo hanno irriso per i suoi problemi personali Perizona Magazine.

Advertising

complicatedcud : Tutto riporta a #Rolex e a #Irama - infondoal_Mar : Bellina la canzone di Irama, ma mi dispiace, mi riporta troppo a “S’i’ fosse foco” di Cecco Angiolieri <<Se sarai… - IlariaAquili : Ma la canzone di #irama il ritornello non vi riporta in mente un altro brano? Non mi viene il titolo - giulswannacry : quindi irama sensazionale ma chimica è la bop che ci riporta sul tetto dell’europa c’è poco da fare #festivaldisanremo2022 - haIfaIxa : irama torna qua riporta il centrino a mia nonna -