Inter, retroscena Calhanoglu: il vero motivo del suo approdo in nerazzurro (Di sabato 5 febbraio 2022) Hakan Calhanoglu è il grande ex del derby di Milano. Dopo diversi anni in rossonero quest’estate è passato dall’altra sponda del naviglio e si è dimostrato il profilo ideale per affiancare Brozovic e Barella. Grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è tornato sulla trattativa spiegando alcuni retroscena sui primi contatti tra le parti. “A inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi. Poi è successo quello che tutti sappiamo a Eriksen, e allora gli scenari sono cambiati del tutto.“ Hakan Calhanoglu of FC Internazionale Inzaghi è stato fondamentale per l’arrivo del turco in nerazzurro. Le chiamate del tecnico al giocatore sono state tantissime e il riassunto delle sue parole era: “Hakan, ti ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Hakanè il grande ex del derby di Milano. Dopo diversi anni in rossonero quest’estate è passato dall’altra sponda del naviglio e si è dimostrato il profilo ideale per affiancare Brozovic e Barella. Grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è tornato sulla trattativa spiegando alcunisui primi contatti tra le parti. “A inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi. Poi è successo quello che tutti sappiamo a Eriksen, e allora gli scenari sono cambiati del tutto.“ Hakanof FCnazionale Inzaghi è stato fondamentale per l’arrivo del turco in. Le chiamate del tecnico al giocatore sono state tantissime e il riassunto delle sue parole era: “Hakan, ti ...

