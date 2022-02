Il monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - "La cosa migliore che puo' accompagnare noi donne è la nostra storia". È il cuore deldiche la prende alla larga spiegando con ironia perché ha escluso tutti gli altri argomenti possibili, dalle difficoltà delle donne che lavorano e tengono famiglia ("Figli non ne ho e come attrice sono avviata") agli uomini che "hanno troppo potere" ("Avrei dovuto chiedere a loro di poterne parlare"), alla "bellezza, quella interiore" ("Sono tre giorni che mangio radici per entrare nel vestito") agli amori "asfissianti" ("Amadeus sui social ha il profilo di coppia e se scrivi a lui devi scrivere prima a Giovanna"). Quindi l'attrice ha spiegato che si è chiesta perché avrebbe dovuto parlare per forza di "un problema" e ha optato per la "leggerezza" di cui scriveva Italo Calvino. "Perché devo dare un senso oltre quello ...

Ferilli è una delle grandi vincitrici della finale del festival di Sanremo 2022. Il non -ha conquistato il popolo della rete, vincente la mossa di puntare tutto sull'ironia, ...diverso dal solito perFerilli, che ha voluto sottolineare il concetto di essere lì per quello che è, per l'artista e la donna che è, non perché deve dimostrare qualcosa a qualcun ...Tanti i momenti non musicali da mettere nell'elenco di un evento che va oltre la musica. Il "non monologo" di Sabrina Ferilli, ultima co-conduttrice ad affiancare Amadeus, che citando Calvino, ...Ore e ore di televisione” ha scherzato rivolta ad Amadeus, costretto ad un vero tour de force in queste ore. Anche il cantante Dargen d’Amico, poco… Leggi ...