Grande Fratello Vip, notte folle: bacio Delia e Barù, interviene Soleil (Di sabato 5 febbraio 2022) L’italoamericana, allibita, ha affrontato la venezuelana per chiederle spiegazioni su ciò che è successo tra lei e il food influencer L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 5 febbraio 2022) L’italoamericana, allibita, ha affrontato la venezuelana per chiederle spiegazioni su ciò che è successo tra lei e il food influencer L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - federicp39 : i miei genitori: sei grande e vaccinata devi aiutarci con delle cose che sarebbero solo responsabilità nostra e che… - loveyoumore_bm : RT @bruchesi_s: “IL GRANDE FRATELLO ERA DELUSO DI ME OGGI”. Credo che le paranoie che si fanno molti dovrebbero ridimensionarsi. Come sempr… - San13Vale : RT @EleonoraS00: Ecco come il grande fratello cambia direzione in poche ore #jerù - hoxha3_hoxha : RT @EleonoraS00: Ecco come il grande fratello cambia direzione in poche ore #jerù -