Gianluca Grignani e Irama, rissa dietro le quinte dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston di Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) Un disastro in diretta sul palco del Festival di Sanremo. Il duetto tra Irama e Gianluca Grignani era il più atteso della serata delle cover, ma su Twitter i giudizi sono per la stragrande maggioranza negativi. Motivo? La brutta performance del grande cantautore milanese, rivelatosi negli anni 90 giovanissimo con un piccolo capolavoro, Destinazione Paradiso. In quell'album di debutto, era il 1995, spiccava la ballata La mia storia tra le dita, riproposta all'Ariston con il giovane collega ex di Amici di Maria De Filippi. Grignani, 49 anni, non è apparso in formissima ed è sembrato appannato dal punto di vista vocale. Certo, ha però sopperito con carisma e con quella auto-ironia che lo aveva fatto eleggere, da debuttante, erede designato di Vasco Rossi.

