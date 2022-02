F1, Lewis Hamilton rompe il silenzio dopo due mesi: 'Sono tornato!' (Di sabato 5 febbraio 2022) Per la prima volta dopo la delusione di Abu Dhabi, Lewis Hamilton rompe il silenzio nel quale si era trincerato ad inizio dicembre e twitta una foto di sé, con il Gran Canyon sullo sfondo: "Sono stato ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) Per la prima voltala delusione di Abu Dhabi,ilnel quale si era trincerato ad inizio dicembre e twitta una foto di sé, con il Gran Canyon sullo sfondo: "stato ...

