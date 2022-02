È morto Franco Trinca, il biologo no vax ricoverato per covid (Di sabato 5 febbraio 2022) È morto all'ospedale di Città di Castello (in provincia di Perugia) Franco Trinca, il biologo di 69 anni che aveva espresso, soprattutto in televisione, le sue posizioni no vax e a favore delle terapie domiciliari contro il covid... Leggi su europa.today (Di sabato 5 febbraio 2022) Èall'ospedale di Città di Castello (in provincia di Perugia), ildi 69 anni che aveva espresso, soprattutto in televisione, le sue posizioni no vax e a favore delle terapie domiciliari contro il...

