Conferenza stampa Juric: «Mercato giusto come idee. Belotti? La volontà serve in due» (Di sabato 5 febbraio 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Udinese Ivan Juric ha presentato in Conferenza stampa la sfida contro l’Udinese di domani. Le parole dell’allenatore del Torino: UDINESE – «All’andata gara complicata, hanno grande forza fisica e sono una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo partire con l’atteggiamento giusto. Abbiamo avuto qualche problema con il campo di allenamento ma ci siamo allenati bene». CONDIZIONE – «La sosta non mi è piaciuta, vedevo la squadra in forma e staccare porta ad avere dubbi. Sono arrivati anche nuovi innesti e vediamo come inserirli. Non giocheranno dall’inizio ma sono giovani importanti e di prospettiva. Con il tempo hanno grandi margini». PJACA – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della partita di domani contro l’Udinese Ivanha presentato inla sfida contro l’Udinese di domani. Le parole dell’allenatore del Torino: UDINESE – «All’andata gara complicata, hanno grande forza fisica e sono una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo partire con l’atteggiamento. Abbiamo avuto qualche problema con il campo di allenamento ma ci siamo allenati bene». CONDIZIONE – «La sosta non mi è piaciuta, vedevo la squadra in forma e staccare porta ad avere dubbi. Sono arrivati anche nuovi innesti e vediamoinserirli. Non giocheranno dall’inizio ma sono giovani importanti e di prospettiva. Con il tempo hanno grandi margini». PJACA – ...

