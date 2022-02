"Chi perde beve", la droga dello stupro nel bicchiere: violentata 19enne a Centocelle. Condannato uomo di 30 anni (Di sabato 5 febbraio 2022) Sei anni di reclusione nei confronti del ragazzo, al termine di un processo che ha costretto la ragazzina a ripercorrere ogni istante di quanto accaduto il 12 giugno del 2020, in un appartamento della periferia romana. È lì che era stata organizzata la festa tra amici Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Seidi reclusione nei confronti del ragazzo, al termine di un processo che ha costretto la ragazzina a ripercorrere ogni istante di quanto accaduto il 12 giugno del 2020, in un appartamento della periferia romana. È lì che era stata organizzata la festa tra amici

