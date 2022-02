Chi è Ema Stokholma, dj di Radio 2 (ma non solo): curiosità e biografia (Di sabato 5 febbraio 2022) Ema Stokholma è una conduttrice Radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese con cittadinanza italiana. Ha 38 annim nata in Provenza, a Romans-sur-Isère il 9 dicembre del 1983 ed Ema è lo pseudonimo di Morwenn Moguerou. Segue la diretta del Festival di Sanremo per Rai Radio 2. La biografia di Ema Stokholma Ema, è nata dalla relazione fra un ragazzo italiano che poi tornò in patria prima della nascita della conduttrice ed una ragazza francese. La francese è quindi cresciuta con la mamma ed il fratello maggiore fra la Bretagna ed il Midi. Non ha avuto certamente un’infanzia semplice, dovendo fare i conti con le continue violenze della madre non solo fisiche ma anche psicologiche. Morwenn tentò più di una volta la fuga, fin quando, all’età di 15 anni è riuscita a scappare di ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Emaè una conduttricefonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese con cittadinanza italiana. Ha 38 annim nata in Provenza, a Romans-sur-Isère il 9 dicembre del 1983 ed Ema è lo pseudonimo di Morwenn Moguerou. Segue la diretta del Festival di Sanremo per Rai2. Ladi EmaEma, è nata dalla relazione fra un ragazzo italiano che poi tornò in patria prima della nascita della conduttrice ed una ragazza francese. La francese è quindi cresciuta con la mamma ed il fratello maggiore fra la Bretagna ed il Midi. Non ha avuto certamente un’infanzia semplice, dovendo fare i conti con le continue violenze della madre nonfisiche ma anche psicologiche. Morwenn tentò più di una volta la fuga, fin quando, all’età di 15 anni è riuscita a scappare di ...

