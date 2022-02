Centro: Casini, 'operazione non mi riguarda, non sono coinvolto' (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Non sono interessato a queste ipotesi centriste che leggo sui giornali. Lo ripeto in inglese: 'It's not my cup of tea'. Questa operazione centrista non mi riguarda, non sono in alcun modo coinvolto". A ribadirlo Pier Ferdinando Casini, in un'intervista a 'La Stampa'. "Sicuramente -aggiunge- lo spazio politico al Centro c'è e i possibili interpreti anche. Poi bisogna vedere cosa sono capaci di fare". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Noninteressato a queste ipotesi centriste che leggo sui giornali. Lo ripeto in inglese: 'It's not my cup of tea'. Questacentrista non mi, nonin alcun modo". A ribadirlo Pier Ferdinando, in un'intervista a 'La Stampa'. "Sicuramente -aggiunge- lo spazio politico alc'è e i possibili interpreti anche. Poi bisogna vedere cosacapaci di fare".

