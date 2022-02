Amici 21, Rea confessa di aver avuto una cotta per una ballerina professionista del talent (Di sabato 5 febbraio 2022) E’ passato un po di tempo da quando la cantante Rea ha definitivamente lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi per volere del suo insegnante Rudy Zerbi. L’ex allieva era tornata sui social subito dopo la sua eliminazione, raccontando la sua esperienza ad Amici 21, ma solo ieri sera ha fatto una confessione che ha spiazzato i suoi fan. Rea ha infatti rivelato di aver avuto una cotta per la ballerina Elena D’Amario e lo ha fatto mentre quest’ultima si esibiva insieme a Elisa al Festival di Sanremo. Queste le parole della cantante: Elena ho sempre avuto una crush per te sappilo. Elena ho sempre avuto una crush per te sappilo ???? #sanremo — Rea (@ nonsonorea) February 4, 2022 Rea ha quindi confessato di avere ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) E’ passato un po di tempo da quando la cantante Rea ha definitivamente lasciato la scuola didi Maria De Filippi per volere del suo insegnante Rudy Zerbi. L’ex allieva era tornata sui social subito dopo la sua eliminazione, raccontando la sua esperienza ad21, ma solo ieri sera ha fatto una confessione che ha spiazzato i suoi fan. Rea ha infatti rivelato diunaper laElena D’Amario e lo ha fatto mentre quest’ultima si esibiva insieme a Elisa al Festival di Sanremo. Queste le parole della cantante: Elena ho sempreuna crush per te sappilo. Elena ho sempreuna crush per te sappilo ???? #sanremo — Rea (@ nonsonorea) February 4, 2022 Rea ha quindito die ...

