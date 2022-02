Allegri: "Non è tutto sulle spalle di Vlahovic. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro" (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico Massimiliano Allegri ha risposto così alla stampa sul grande colpo del mercato della Juventus: “Con l'arrivo di Vlahovic le responsabilità sono distribuite in modo equo. Non possiamo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico Massimilianoha risposto così alla stampa sul grande colpo del mercato della Juventus: “Con l'arrivo dile responsabilità sono distribuite in modo equo. Non possiamo...

juventusfc : Allegri ?? «Non dobbiamo pensare che tutte le responsabilità d'attacco siano su Vlahovic. Lui è forte e ha tanta vog… - juventusfc : Allegri ?? «Avevamo chiaro in mente cosa dovevamo fare per migliorare la squadra, il Club ha fatto un regalo a tutti… - juventusfc : Allegri ?? «Ringrazio Bentancur e Kulusevski per il lavoro che hanno fatto con noi e l'impegno che ci hanno messo. L… - willy_signori : Giova ricordare che è dai tempi del tridente Baggio (o Del Piero) Ravanelli Lippi che giocare con 3 attaccanti rich… - mcrisj01 : RT @RidTheRock: ??”Domani non c’è #Locatelli gioca #Arthur. Sono contento sia rimasto” [ Allegri ] -