Vive per mesi con cadavere compagna su divano, giallo a Roma (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vive per mesi con il cadavere della compagna sul divano. giallo a Roma dopo essersi recati per un controllo in un’abitazione in zona Porta Portese, i carabinieri si sono trovati davanti un uomo di 65 anni che ha aperto la porta. All’interno della casa c’era un odore nauseabondo e spostandosi in soggiorno i militari hanno trovato sul divano la compagna dell’uomo, una 80enne francese, morta da almeno tre mesi. Domani sarà effettuata l’autopsia sul cadavere, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Il 65enne è stato indagato per occultamento di cadavere mentre proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia Trastevere e di quelli della settima ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –percon ildellasuldopo essersi recati per un controllo in un’abitazione in zona Porta Portese, i carabinieri si sono trovati davanti un uomo di 65 anni che ha aperto la porta. All’interno della casa c’era un odore nauseabondo e spostandosi in soggiorno i militari hanno trovato sulladell’uomo, una 80enne francese, morta da almeno tre. Domani sarà effettuata l’autopsia sul, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Il 65enne è stato indagato per occultamento dimentre proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia Trastevere e di quelli della settima ...

