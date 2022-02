Tour di gruppo nel mondo, assieme è più bello (Di venerdì 4 febbraio 2022) “La felicità è autentica solo se condivisa”, la citazione più nota dai backpacker di tutto il mondo tratta dal film cult “Into the Wild” è diventata un mantra del viaggio. Nella sua solitudine, il protagonista rivela l’importanza della condivisione. E’ difficile dargli torto perché vivere un’avventura in compagnia di vecchi o nuovi amici è un’occasione per collezionare momenti indimenticabili, confrontarsi, conoscere e conoscersi oltre la propria consuetudine. Per questa ragione un Tour di gruppo può essere un’esperienza indimenticabile, soprattutto per chi parte da solo e torna con nuovi legami. La meta la decidete voi, oppure lasciatevi ispirare dai travel designer di PressTour che vi proporranno una serie di destinazioni imperdibili oppure una combinazione di luoghi che mai pensereste di abbinare in un unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) “La felicità è autentica solo se condivisa”, la citazione più nota dai backpacker di tutto iltratta dal film cult “Into the Wild” è diventata un mantra del viaggio. Nella sua solitudine, il protagonista rivela l’importanza della condivisione. E’ difficile dargli torto perché vivere un’avventura in compagnia di vecchi o nuovi amici è un’occasione per collezionare momenti indimenticabili, confrontarsi, conoscere e conoscersi oltre la propria consuetudine. Per questa ragione undipuò essere un’esperienza indimenticabile, soprattutto per chi parte da solo e torna con nuovi legami. La meta la decidete voi, oppure lasciatevi ispirare dai travel designer di Pressche vi proporranno una serie di destinazioni imperdibili oppure una combinazione di luoghi che mai pensereste di abbinare in un unico ...

