Speed skating, 3000 metri donne 5 febbraio Olimpiadi: programma, orari, tv, streaming, italiane in gara (Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani, a partire dalle 09.30 italiane, prenderà il via il ciclo di gare del pattinaggio pista lunga alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sull’anello di ghiaccio del National Speed skating Oval si darà il via alle danze con i 3000 metri femminili. Ebbene, sarà Francesca Lollobrigida l’unica rappresentante del Bel Paese in questa specialità. La romana, forte di due podi (vittoria a Calgary) in Coppa del Mondo sogna di ripetere la stessa impresa in questa sede, ma sarà davvero dura. L’olandese Irene Schouten parte coi favori del pronostico e sarà accoppiata nell’ultima delle dieci heat proprio con la pattinatrice nostrana. Lollobrigida dovrà guardarsi anche dalla norvegese Ragne Wiklund, dalle canadesi Isabelle Weidemann e Ivanie Blondin, nonché dalla giapponese Miho Takagi e ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani, a partire dalle 09.30, prenderà il via il ciclo di gare del pattinaggio pista lunga alleInvernali di Pechino 2022. Sull’anello di ghiaccio del NationalOval si darà il via alle danze con ifemminili. Ebbene, sarà Francesca Lollobrigida l’unica rappresentante del Bel Paese in questa specialità. La romana, forte di due podi (vittoria a Calgary) in Coppa del Mondo sogna di ripetere la stessa impresa in questa sede, ma sarà davvero dura. L’olandese Irene Schouten parte coi favori del pronostico e sarà accoppiata nell’ultima delle dieci heat proprio con la pattinatrice nostrana. Lollobrigida dovrà guardarsi anche dalla norvegese Ragne Wiklund, dalle canadesi Isabelle Weidemann e Ivanie Blondin, nonché dalla giapponese Miho Takagi e ...

Advertising

zazoomblog : Speed skating Pechino 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Lollobrigida e Ghiotto le punte Giovannini e team-… - OA_Sport : #Speedskating, Pechino 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Lollobrigida e Ghiotto le punte, Giovannini e tea… - infoitsport : Speed skating, Pechino 2022: i favoriti gara per gara. Francesca Lollobrigida per il colpo nella mass start - Davidethebrain : In zona podio per @ItaliaTeam_it vedo: Slittino M, Snowboard PGS M, Gigante F, Discesa F, Team Parallel (se interp… - Luca_Monta_ : ???? ???????? ?????? ?????? ???????? ?? Speed skating ?? Fenomeno esploso l'anno scorso, la conferma del detto 'un cognome, una ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating Pechino 2022, oggi cerimonia d'apertura delle Olimpiadi ... 15 provenienti dal cluster di Yanqing e 3 da Zhangjiakou) in rappresentanza di curling, pattinaggio di figura, sci alpino, short track, skeleton, snowboard e speed skating e 6 officials, guidati dal ...

"Ho allargato gli orizzonti per andare più forte" Le Olimpiadi di Pechino saranno due facce della stessa medaglia: da un lato l'oscurità del Covid - 19, dall'altro la luce di chi vuol realizzare un sogno. In particolare nello speed skating se si parla di contesto italiano. L'impiantistica non è a livello di potenze come i Paesi Bassi, dove la pratica del pattinaggio velocità è concepita come una religione. Il territorio ...

Speed skating, Pechino 2022: i favoriti gara per gara. Francesca Lollobrigida per il colpo nella mass start OA Sport Today's Olympic TV All times Central Finland Saturday's TV USA (12:30 A.M.-4 P.M.) MEN'S SKI JUMPING Individual normal hill qualifying; MEN'S FREESTYLE SKIING Moguls qualifying, final; SPEED SKATING Women's 3,000 meters; CROSS COUNTRY ...

24th Winter Olympic Games set to kick off in Beijing today The program of the 2022 Winter Olympic Games includes 15 disciplines: Alpine Skiing; Biathlon; Bobsleigh; Cross-Country Skiing; Curling; Figure Skating; Freestyle Skiing; Ice Hockey; Luge; Nordic ...

... 15 provenienti dal cluster di Yanqing e 3 da Zhangjiakou) in rappresentanza di curling, pattinaggio di figura, sci alpino, short track, skeleton, snowboard ee 6 officials, guidati dal ...Le Olimpiadi di Pechino saranno due facce della stessa medaglia: da un lato l'oscurità del Covid - 19, dall'altro la luce di chi vuol realizzare un sogno. In particolare nellose si parla di contesto italiano. L'impiantistica non è a livello di potenze come i Paesi Bassi, dove la pratica del pattinaggio velocità è concepita come una religione. Il territorio ...Finland Saturday's TV USA (12:30 A.M.-4 P.M.) MEN'S SKI JUMPING Individual normal hill qualifying; MEN'S FREESTYLE SKIING Moguls qualifying, final; SPEED SKATING Women's 3,000 meters; CROSS COUNTRY ...The program of the 2022 Winter Olympic Games includes 15 disciplines: Alpine Skiing; Biathlon; Bobsleigh; Cross-Country Skiing; Curling; Figure Skating; Freestyle Skiing; Ice Hockey; Luge; Nordic ...