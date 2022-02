SESSO OCCASIONALE canzone Tananai Sanremo 2022: testo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ciò che sappiamo su testo e significato della canzone “SESSO OCCASIONALE” che Tananai porta a Sanremo 2022. Il testo della canzone SESSO OCCASIONALE di Tananai Dall’1 al 5 febbraio 2022 Tananai porterà la sua canzone “SESSO OCCASIONALE” sul palco del Festival di Sanremo. Qui di seguito potete leggere un estratto del testo, come riporta anche L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ciò che sappiamo sue significato della” cheporta a. IldelladiDall’1 al 5 febbraioporterà la sua” sul palco del Festival di. Qui di seguito potete leggere un estratto del, come riporta anche L'articolo proviene da Novella 2000.

SanremoRai : “E la testa in alto mare, troviamoci una casa E non finiamoci più nel sesso occasionale” L’esibizione integrale è… - SanremoRai : ?? #Tananai ?? #SessoOccasionale L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - semidea_weasley : RT @xlemondrop: In tutto ciò stremmate sesso occasionale by @Tananai5 perché sarà anche ultimo in classifica ma è primo nel cuore di tutta… - Dionysusipse : Oltre ogni ragionevole dubbio, la migliore è 'Sesso occasionale' di @Tananai5. Lui stecca a ciclo continuo, ma alme… - folkywlls : RT @nonesistenome_: sesso occasionale però con blanco -