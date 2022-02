Probabili formazioni Salernitana-Spezia: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Salernitana-Spezia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro salvezza assolutamente delicato, di fatto l’ultima spiaggia per i padroni di casa, mentre gli ospiti potrebbero davvero chiudere ogni discorso e mettersi al sicuro. Lo scontro sarà visibile sia su Dazn che su Sky, andiamo a scoprire quali sono le possibili scelte dei due tecnici. Salernitana – Colantuono fa i conti con diverse assenze, Ribery potrebbe recuperare e sarebbe schierato in avanti in coppia con Bonazzoli. Conferma per Obi in mezzo al campo. Spezia – Nzola in avanti insieme a Verde, Agudelo in ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro salvezza assolutamente delicato, di fatto l’ultima spiaggia per i padroni di casa, mentre gli ospiti potrebbero davvero chiudere ogni discorso e mettersi al sicuro. Lo scontro sarà visibile sia su Dazn che su Sky, andiamo a scoprire quali sono le possibili scelte dei due tecnici.– Colantuono fa i conti con diverse assenze, Ribery potrebbe recuperare e sarebbe schierato in avanti in coppia con Bonazzoli. Conferma per Obi in mezzo al campo.– Nzola in avanti insieme a Verde, Agudelo in ...

Advertising

infoitsport : Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv: dubbio Ibrahimovic per Pioli (Serie A) - cmdotcom : #SerieA, le probabili #formazioni: dalla #Roma di #Zaniolo alla #Juve con #Vlahovic passando per il #derby… - LALAZIOMIA : Serie A, le probabili formazioni: dalla Roma di Zaniolo alla Juve con Vlahovic passando per il derby Inter-Milan - RadioRossonera : ?? VERSO #INTERMILAN ?? - LE PROBABILI FORMAZIONI Ecco le scelte di #Pioli e #Inzaghi in vista dell'attesissimo derb… - infoitsport : Udinese-Torino, probabili formazioni: occasione per Success, panchina per Pobega -