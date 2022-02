Ponte Tazio | 42enne tenta suicidio | salvato

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – Attimi di paura su, a Roma, dove ieri mattina verso le 9 una pattuglia della Polizia di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, è intervenuta per fermare un cittadino di 42 anni che manifestava intenti suicidi. L’uomo era salito sul parapetto quando i due agenti, durante i consueti controlli della zona, l’hanno visto e sono intervenuti in pochi minuti, riuscendo a farlo desistere. Una volta calmato e fatto scendere, è stata chiamata anche un’ambulanza che ha trasportato la persona per accertamenti presso l’ospedale Umberto I. (Agenzia Dire)

Advertising

CasilinaNews : Nomentano, 42enne sale sul Ponte Tazio per farla finita - Roma_H_24 : Vuole suicidarsi lanciandosi da Ponte Tazio, salvato dalla polizia - - Roma_H_24 : Vuole suicidarsi lanciandosi da Ponte Tazio, salvato dalla polizia - - H24Montesacro : Vuole suicidarsi lanciandosi da Ponte Tazio, salvato dalla polizia - - CorriereCitta : Roma, «Voglio farla finita»: 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Tazio

Attimi di paura per un uomo di 42anni che questa mattina ha cercato di farla finita. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, evitando pertanto il più triste degli epiloghi. Sono ...I fatti intorno alle 9:00 di giovedì mattina, su, a due passi da piazza Sempione. Qui un 42enne nato in Kenya è salito sulla balaustra died ha minacciato di gettarsi nel ...Attimi di paura sul Ponte Tazio, dove la mattina di giovedì 3 febbraio, intorno alle 9, una pattuglia del III Gruppo Nomentano della polizia locale è intervenuta per fermare un cittadino di 42 anni ...Sono tuttavia da chiarire le cause che abbiamo portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. I fatti questa mattina, intorno alle 9, su Ponte Tazio. Qui un uomo di 42 anni è salito sul parapetto ...