Olimpiadi Invernali oggi: orari venerdì 4 febbraio, programma, tv, italiani in gara (Di venerdì 4 febbraio 2022) oggi venerdì 4 febbraio di aprono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. programma decisamente intenso prima della Cerimonia d’Apertura, in programma a partire dalle ore 13.00 italiane (le 20.00 nella capitale cinese). Spazio infatti a due partite del torneo di curling doppio misto, dove l’Italia sfiderà la Norvegia e la Repubblica Ceca. Da seguire con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile e le ultime prove dello slittino, oltre alle prime gare del team event di pattinaggio di figura. Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il calendario completo, il palinsesto tv/streaming, gli italiani in gara oggi giovedì 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)di aprono ufficialmente ledi Pechino 2022.decisamente intenso prima della Cerimonia d’Apertura, ina partire dalle ore 13.00 italiane (le 20.00 nella capitale cinese). Spazio infatti a due partite del torneo di curling doppio misto, dove l’Italia sfiderà la Norvegia e la Repubblica Ceca. Da seguire con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile e le ultime prove dello slittino, oltre alle prime gare del team event di pattinaggio di figura. Di seguito ildettagliato, tutti gli, il calendario completo, il palinsesto tv/streaming, gliingiovedì 3 ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - HDblog : RT @HDblog: Olimpiadi invernali Pechino 2022: come seguire l'evento in TV e in streaming - zazoomblog : LIVE – Italia-Norvegia 7-6 Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto - #Italia-Norvegia #Olimpiadi… -