MotoGP, Joan Mir: “Il test di questo week-end sarà importante per me” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal tracciato di Sepang inizia ufficialmente il Motomondiale 2022. Tra poche ore si accenderanno i motori per la prima sessione ufficiale dell’anno, il primo di due giorni d’attività che precederanno un nuovo turno in Indonesia nel prossimo week-end. Joan Mir è pronto a dare battaglia con la propria Suzuki. L’iberico proverà a rifarsi dopo un 2021 in cui non è riuscito a confermarsi al vertice. Il campione del mondo 2020 ha il chiaro intento di ricucire il gap con Ducati e Yamaha, una missione non scontata. Lo spagnolo ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Il test di questo week-end sarà importante per me. Come pilota Suzuki mi sento benissimo qui, sono come se fossi a casa. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno”. MotoGP, Marc ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal tracciato di Sepang inizia ufficialmente il Motomondiale 2022. Tra poche ore si accenderanno i motori per la prima sessione ufficiale dell’anno, il primo di due giorni d’attività che precederanno un nuovo turno in Indonesia nel prossimo-end.Mir è pronto a dare battaglia con la propria Suzuki. L’iberico proverà a rifarsi dopo un 2021 in cui non è riuscito a confermarsi al vertice. Il campione del mondo 2020 ha il chiaro intento di ricucire il gap con Ducati e Yamaha, una missione non scontata. Lo spagnolo ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ildi-endper me. Come pilota Suzuki mi sento benissimo qui, sono come se fossi a casa. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno”., Marc ...

