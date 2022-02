Maturità 2022, gli studenti protestano: “Non è un anno normale, prima la nostra salute mentale” (Di venerdì 4 febbraio 2022) "In lotta per una scuola a misura di studente"; "Non è un anno normale, prima la nostra salute mentale", e ancora: "Questa non è una Maturità". Sono alcuni degli slogan scritti a caratteri cubitali sui cartelli che gli studenti delle scuole superiori valdostane hanno portato questa mattina in piazza Chanoux ad Aosta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) "In lotta per una scuola a misura di studente"; "Non è unla", e ancora: "Questa non è una". Sono alcuni degli slogan scritti a caratteri cubitali sui cartelli che glidelle scuole superiori valdostane hportato questa mattina in piazza Chanoux ad Aosta. L'articolo .

