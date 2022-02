Maria Chiara Giannetta, il suo fidanzato è il comico di Zelig Maurizio Lastrico? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Maria Chiara Giannetta è una persona molto riservata e sulla sua vita privata si sa davvero pochissimo: inizialmente non era facile capire se avesse o meno un fidanzato, ma da alcune recenti indiscrezioni sembra proprio di sì. Tutti i sospetti ricadono su Maurizio Lastrico, il noto comico di Zelig. Ma è vero? Al momento non c’è alcuna conferma da parte dell’attrice, ma nemmeno una smentita. Segno che l’attore potrebbe essere davvero il fidanzato di Maria Chiara Giannetta. Insomma: non è dato sapere se l’attrice sia felicemente fidanzata, anche se i fan più attenti suggeriscono che sia proprio così. Al momento, comunque, si tratta di una delle attrici più richieste; in una recente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)è una persona molto riservata e sulla sua vita privata si sa davvero pochissimo: inizialmente non era facile capire se avesse o meno un, ma da alcune recenti indiscrezioni sembra proprio di sì. Tutti i sospetti ricadono su, il notodi. Ma è vero? Al momento non c’è alcuna conferma da parte dell’attrice, ma nemmeno una smentita. Segno che l’attore potrebbe essere davvero ildi. Insomma: non è dato sapere se l’attrice sia felicemente fidanzata, anche se i fan più attenti suggeriscono che sia proprio così. Al momento, comunque, si tratta di una delle attrici più richieste; in una recente ...

Advertising

Raiofficialnews : “@SanremoRai è un ambiente che non conosco, al quale non appartengo, ma questo è stato un invito bellissimo. Mi son… - rtl1025 : ??? #Amadeus: 'Maria Chiara Giannetta mi è piaciuta a pelle; mi piace come si pone e piace molto alla gente. C'è gra… - armani : Maria Chiara Giannetta at the 2022 Sanremo Festival in #EmporioArmani @SanremoRai #Sanremo2022 - andryalltowell : Quarta serata pronti a stannare quella regina di Maria Chiara Giannetta #Sanremo2022 - Emma22880564 : Jovanotti Lino Guanciale I PINGUINI tattici Maria Chiara Giannetta Che bombaa???? #Sanremo2022 -