Le quote della Serie A TIM: Inter super favorita sul Milan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 4 febbraio 2022 – La prossima giornata di Serie A si presenta come snodo fondamentale per la lotta allo scudetto, grazie al derby Milanese in programma sabato a San Siro. Tutte le attenzioni sono dedicate al big-match, mentre – secondo le quote di StarCasinò – le altre partite non sembrano riservare sorprese sia per le squadre di vertice che per quelle in lotta per la salvezza. Si comincia sabato 5 febbraio alle 15.00 con la sfida dell’Olimpico tra Roma-Genoa: vittoria prevedibile per i giallorossi (1,35), basse possibilità sia per il pari (5,00) che per la vittoria in trasferta dei grifoni (9,50). Alle 18.00 va finalmente in scena l’attesissimo derby Inter-Milan, le squadre si sfidano per la 230ª volta alla Scala del calcio: il Milan è la squadra contro ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022)o, 4 febbraio 2022 – La prossima giornata diA si presenta come snodo fondamentale per la lotta allo scudetto, grazie al derbyese in programma sabato a San Siro. Tutte le attenzioni sono dedicate al big-match, mentre – secondo ledi StarCasinò – le altre partite non sembrano riservare sorprese sia per le squadre di vertice che per quelle in lotta per la salvezza. Si comincia sabato 5 febbraio alle 15.00 con la sfida dell’Olimpico tra Roma-Genoa: vittoria prevedibile per i giallorossi (1,35), basse possibilità sia per il pari (5,00) che per la vittoria in trasferta dei grifoni (9,50). Alle 18.00 va finalmente in scena l’attesissimo derby, le squadre si sfidano per la 230ª volta alla Scala del calcio: ilè la squadra contro ...

