Klaus Davi contro i No Vax a Diritto e Rovescio: "Sono terroristi sociali" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre Sanremo 2022 ci trasporta in una bolla lontano dalla morte e dalle polemiche legate a Coronavirus e Green Pass, sulle altre reti si continua a dibattere su questi argomenti e, in particolare, Diritto e Rovescio ieri sera ha deciso di farlo anche alla presenza di Klaus Davi. Il giornalista è tornato in tv per commentare ancora la questione Green Pass e quanto le nuove direttive del Governo abbiano affossato i ristoratori e gli addetti del settore, e così ecco che Sono tornate a galla le sue solite esternazioni contro chi non ha fatto ancora il vaccino. Secondo Klaus Davi il problema dei ristoratori non è il Green Pass che vieta ai non vaccinati di entrate nei locali ma proprio di chi ha deciso di non fare il vaccino, i cosiddetti No Vax.

