Juventus, il retroscena di mercato: perché è saltato l’affare Nandez con il Cagliari (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Juventus è stata protagonista di un calciomercato di altissimo livello, il club ha piazzato colpi in grado di spostare gli equilibri: si tratta dell’attaccante Vlahovic e del centrocampista Zakaria, mentre in uscita si sono registrate le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. I bianconeri hanno accarezzato anche l’arrivo di Nandez, ma l’affare con il Cagliari non si è concretizzato. I dettagli sono stati svelati dal ds Capozucca in un’intervista all’Unione Sarda. “Non è saltato per colpa nostra. Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto”. “Nandez è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Laè stata protagonista di un calciodi altissimo livello, il club ha piazzato colpi in grado di spostare gli equilibri: si tratta dell’attaccante Vlahovic e del centrocampista Zakaria, mentre in uscita si sono registrate le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. I bianconeri hanno accarezzato anche l’arrivo di, macon ilnon si è concretizzato. I dettagli sono stati svelati dal ds Capozucca in un’intervista all’Unione Sarda. “Non èper colpa nostra. Lo stessonon era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto”. “è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è aed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo ...

