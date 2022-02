Istituto Paolo Baffi a Fiumicino, la scuola dove si apparecchia… il futuro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fiumicino – La scuola come luogo di formazione, ma anche di prospettive future, come luogo di conoscenza, ma anche di relazioni. L’Istituto professionale Paolo Baffi mette in pratica tutti questi concetti, spesso in altri contesti rimasti belle parole e nulla più nelle descrizioni dei percorsi didattici. A Fiumicino, invece, le parole si fanno concrete, e per i ragazzi che scelgono questa strada si apre un modo di curiosità, scoperta e reali possibilità di lavoro. Non tutti o giovani devono per forza andare in un Liceo: che resta comunque un percorso di grande valenza, ma è sbagliato mettere in competizione i vari indirizzi. La scuola, come fosse un vestito, deve calzare a pennello all’anima di un giovane, che deve trovarsi a proprio agio in ciò che fa. Solo così ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)– Lacome luogo di formazione, ma anche di prospettive future, come luogo di conoscenza, ma anche di relazioni. L’professionalemette in pratica tutti questi concetti, spesso in altri contesti rimasti belle parole e nulla più nelle descrizioni dei percorsi didattici. A, invece, le parole si fanno concrete, e per i ragazzi che scelgono questa strada si apre un modo di curiosità, scoperta e reali possibilità di lavoro. Non tutti o giovani devono per forza andare in un Liceo: che resta comunque un percorso di grande valenza, ma è sbagliato mettere in competizione i vari indirizzi. La, come fosse un vestito, deve calzare a pennello all’anima di un giovane, che deve trovarsi a proprio agio in ciò che fa. Solo così ...

Advertising

Paolo_Oppini : Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, chiarimenti con FAQ dall'Istituto Nazionale del Lavoro - A_MIRAGLINO : ll guerriero sa che nessun uomo è un'isola. Non può lottare da solo. Quale che sia il suo piano,dipende da altri uo… - MSUunipv : RT @CollSanCaterina: #PAVIA #UNIPV Un altro incontro organizzato dal @CollSanCaterina in collaborazione con @santegidionews ieri ospite GIO… - PolicoroT : LEZIONE ALL'APERTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMI… - fedeli_paolo : RT @rep_torino: Foibe, l'assessore Fdi Marrone contro l'Istituto della Resistenza: 'Negano la pulizia etnica, prenderò provvedimenti' [di M… -