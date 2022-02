Intesa Sanpaolo ha approvato il Piano di Impresa 2022-2025

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consiglio di Amministrazione dinella giornata di venerdì 4 febbraio haildi, che ha visto il contributo di circa 58.000 persone del Gruppo alla definizione delle priorità strategiche e di tutte le strutture di business e di governo alla pianificazione, basata sull’analisi di scenario per sviluppare un approccio post-COVID, e si fonda sull’impegno delle persone del Gruppo – che sono la risorsa più importante – alla sua realizzazione. Ilprevede per il Gruppo una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore, un’elevata patrimonializzazione e una marcata connotazione ESG (Environmental, Social, Governance). Nel quadriennio del...

LaStampa : Intesa Sanpaolo, nel nuovo piano una banca tutta digitale - ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: Intesa Sanpaolo, profitti in crescita nel 2021. Agli azionisti quasi 5 miliardi di euro tra dividendi e riacquisto di… - Italia_Notizie : Intesa Sanpaolo, utili a 4,18 miliardi. Nel piano al 2025 arrivano a 6,5 miliardi - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: ?? #Investors Il nuovo Piano di Impresa 2022-2025 porta Intesa Sanpaolo nel futuro e costruisce la banca dei prossimi di… - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: ?? #Investors Gli eccellenti risultati finanziari 2021 di Intesa Sanpaolo riflettono il modello di business unico e resi… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

ha perso il 2,2%, nel giorno della diffusione dei conti e del piano industriale. Poste, infine, è stata la peggiore del Ftse Mib, giù del è scivolata del 6,2%, penalizzata dalle ...Il nuovo piano di( puoi recuperarlo cliccando qui ), invece, ha sorpreso gli analisti sul buyback ma per ora non sta scaldando il titolo ( - 1,8%) che perde quota assieme a tutti i ...Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo in data odierna ha approvato il Piano di Impresa 2022-2025, che ha visto il contributo di circa 58.000 persone del Gruppo alla definizione delle ...Il Nuovo Piano Industriale di Intesa Sanpaolo prevede una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore, un’elevata patrimonializzazione e una marcata connotazione ESG (Environmental, ...