Inter | prosegue il restyling ad Appiano Gentile | presto la nuova sala stampa

L'Inter continua la trasformazione di Appiano Gentile Negli ultimi anni il Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti, o la 'Pinetina' di Appiano Gentile, centro di allenamento dell'Inter, ha visto il sorgere della nuova club house dove i giocatori nerazzurri potranno dormire nel momento di ritiro e rilassarsi tra un allenamento e l'altro. Secondo La Repubblica, il prossimo passo verso l'ammodernamento sarà il rifacimento della sala stampa, dove si tengono le conferenze stampa."Il prossimo passo nell'ammodernamento della Pinetina sarà il rifacimento della sala stampa e delle strutture destinate alla comunicazione. A quel punto la trasformazione sognata dal presidente ...

