Il divertente sketch di Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 conquista l'Ariston con eleganza e simpatia (Di sabato 5 febbraio 2022) Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 è la rivelazione della serata. Emozionata fin dalla sua entrata sul palco dell'Ariston, l'attrice foggiana, volto di Don Matteo e Blanca, ha saputo conquistare tutti con la sua eleganza e simpatia. Nonostante qualche incertezza iniziale, la Giannetta ha intrattenuto con uno sketch divertentissimo, grazie anche alla complicità dell'amico e collega Maurizio Lastrico. La Capitana di Don Matteo, co-conduttrice della penultima serata accanto ad Amadeus, introduce al pubblico "un gioco": insieme a Lastrico (ospite a sorpresa), simulerà una discussione di coppia, due fidanzati che si amano, litigano e ancora tornano insieme, usando alcuni dei testi di canzoni italiane ...

