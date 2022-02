Il calciatore di B di gennaio | Alessio Zerbin

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 4 febbraio 2022)ha 22 anni ma si parla di lui già da un po’, almeno da quando, ad appena 16 anni, era titolare in Serie D col Gozzano e segnava gol con tiri a giro eseguiti con assoluta rilassatezza intorno ad avversari sempre in affanno. Dopo 8 gol in 20 partite nemmeno minorenne, era difficile restasse al Gozzano: il Napoli lo ha comprato e nella propria primavera si è segnalato come una delle stelle più lucenti, con 4 gol nella competizione più prestigiosa, la UEFA Youth League. L’anno dopo è stato girato in prestito alla Viterbese, dove è iniziato il suo tour di squadre di Serie C. Dopo una stagione a Cesena, è alla Pro Vercelli checomincia a giocare su un livello diverso. Segna 5 gol e serve 9 assist in 33 presenze e a quel punto passa in Serie B. In questa stagione, con la maglia del Frosinone, ha iniziato bene, si è ...