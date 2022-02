I vaccinati contro il Covid sviluppano l’Hiv. L’ultima fake news inventata dai No Vax manipolando la notizia della scoperta di una nuova variante del virus che causa l’Aids (Di venerdì 4 febbraio 2022) I vaccinati contro il Covid-19 con la tripla dose sviluppano l’Aids, è questa L’ultima fake news diffusa dai No Vax in queste ore sui social network. Ovviamente la notizia assolutamente falsa. In nessun modo il vaccino contro il Coronavirus, qualunque esso sia, può infettare con l’Hiv e di conseguenza causare la malattia dell’Aids. La bufala è stata diffusa in concomitanza della notizia, questa volta vera, che i ricercatori hanno identificato una variante altamente virulenta dell’Hiv che ha iniziato a circolare nei Paesi Bassi negli anni ’90. Questa variante risponde ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Iil-19 con la tripla dose, è questadiffusa dai No Vax in queste ore sui social network. Ovviamente laassolutamente falsa. In nessun modo il vaccinoil Corona, qualunque esso sia, può infettare cone di conseguenzare la malattia del. La bufala è stata diffusa in concomitanza, questa volta vera, che i ricercatori hanno identificato unaaltamente virulenta delche ha iniziato a circolare nei Paesi Bassi negli anni ’90. Questarisponde ...

